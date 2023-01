AMD A620 : des cartes mères AM5 accessibles enfin sur le point de sortir

Objectif affiché : revenir dans la course face à Intel qui prend en charge ces nouveautés depuis plus d'un an, depuis la sortie d'Alder Lake. Problème, cela a un coût et le chipset X670/X670E ainsi que le B650/B650E aboutissent à des cartes mères onéreuses auxquelles il faut ajouter le prix de la DDR5.