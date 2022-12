Les processeurs Ryzen 7000 "non-X" seront lancés le 10 janvier

Le Ryzen 9 7900 conservera la conception 12 cœurs et 24 threads du 7900X, mais perdra 1 GHz et 200 MHz en base et boost pour un tarif de 429 dollars. Le Ryzen 7 7700 aura 8 cœurs et 16 threads comme le 7700X, mais reculera de 700 et 100 MHz en base et boost pour 329 dollars. Enfin, le Ryzen 5 7600X est prévu avec 6 cœurs et 12 threads, et des fréquences en baisse de 900 et 200 MHz (base et boost) pour 229 dollars.