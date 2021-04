La pénurie de semi-conducteurs n'a pas empêché AMD de réaliser des résultats exceptionnels

AMD a souligné les succès de la division « enterprise, embedded and semi-custom », focalisée sur les centres de données et le monde console. Elle profite de la sortie des PlayStation 5 et Xbox Series X |S ainsi que de l'arrivée des processeurs EPYC Milan pour réaliser un chiffre d'affaires de 1,35 milliard de dollars, une progression de 286 % sur un an.