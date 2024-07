AMD sauvé de la banqueroute par la PS4 ? C'est ce que raconte cet ancien ingénieur de l'écurie rouge

Le véritable tournant est intervenu en 2013, lorsque Sony et Microsoft ont choisi d'équiper leurs consoles PlayStation 4 et Xbox One du processeur Jaguar d'AMD. La console du Japonais s'étant vendue comme des petits pains tout au long de ses années d'exploitation, cela a permis à AMD de reprendre des couleurs et d'éviter de faire banqueroute.

En plus de générer des revenus stables durant toutes ces années, le succès de la PS4 a permis à AMD de revenir progressivement dans la course avec l'avènement des architectures Zen et RDNA quelques années plus tard, qui alimentent aujourd'hui les PlayStation 5 et Xbox Series X|S.