Microsoft : une hausse des revenus largement entraînée par le cloud et le jeu

Les revenus de la branche gaming de Microsoft auraient quant à eux bondi de 50 % par rapport au même trimestre l'année dernière, pour atteindre une valeur de 3,53 milliards de dollars. Il s'agirait du meilleur trimestre réalisé par l'entreprise depuis six ans, lorsqu'elle a commencé à partager ses résultats financiers.

Cette impressionnante croissance est, selon le rapport de Microsoft, due à deux facteurs. D'un côté, les revenus provenant des contenus et services Xbox ont connu une hausse de 34 %, notamment grâce au Xbox Game Pass, régulièrement alimenté en jeux first et third-party et recevant un support toujours plus élargi du xCloud , le service cloud gaming de Microsoft. D'un autre côté, les Xbox Series X|S, malgré les problèmes de stocks, ont contribué à une hausse stratosphérique de 223 % en matière de revenus hardware.

Autre facteur ayant fortement contribué au fulgurant succès d'Xbox, le rachat de ZeniMax Media par Microsoft à hauteur de 7,5 milliards de dollars, signé en février dernier. L'arrivée des jeux iconiques de Bethesda et ses studios, comme la série Elder Scrolls et tant d'autres, a en effet attiré un tout nouveau public, notamment sur le Xbox Game Pass. Si le sort des futurs jeux sortis des écuries de ZeniMax Media est encore incertain, les consoles Xbox et les PC sous Windows devraient recevoir un traitement de faveur, à en croire Phil Spencer, directeur de Xbox.

Bien entendu, la pandémie de coronavirus qui a commencé à sévir l'an dernier est également l'une des raisons de l'essor de Xbox, et plus globalement du marché vidéoludique, entre autres marchés.



Reste à voir quelle sera la situation à l'issue du prochain trimestre, les problèmes de stocks pour les Xbox Series X|S devant se poursuivre au moins jusqu'à juin 2021.