Les tweets de Trump en vente sous forme de NFT pour des bonnes causes (qu'il détestait)

Les Drumpfs sont une "oeuvre d'art" représentant un tweet de Trump. Mais en termes plus techniques, les Drumpfs sont des NFT basés sur la norme ERC721 et composés des tweets 'ressuscités' de Trump.

Le site Drumpfs.io (créé par l'association Strategic Meme Group, Incorporated) permet donc d'acheter les anciens tweets de Donald Trump à 0,0232 ETH l'unité (soit près de 49 dollars). L'ensemble des fonds récoltés par la plateforme iront directement à différents organismes que l'ancien chef d'Etat américain détestait. On notera l'AmeriCares, le Clean Air Task Force, l'Union américaine pour les libertés civiles, le Southern Poverty Law Center, Médecins sans frontières ou le National Association for the Advancement of Colored People.