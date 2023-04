Porno : faudra-t-il bientôt prouver le consentement des acteurs et actrices ? xHamster dans la tourmente aux Pays-Bas

xHamster détient l'un des systèmes de vérification de contenu les plus rigoureux du secteur. Chaque personne qui y crée un compte doit télécharger une pièce d'identité et une photo d'elle-même pour vérifier son authenticité. En outre, ses conditions d'utilisation exigent que chaque personne qui poste des vidéos fournisse un formulaire de consentement de chaque personne reconnaissable présentée dans tout contenu amateur. Selon le juge néerlandais, il est toutefois « plausible » que pour une grande quantité d'images présentes sur le site, « il ne [puisse] être démontré qu'une autorisation a été obtenue de la part des personnes qui apparaissent [et sont] reconnaissables sur l'image ».