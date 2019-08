Canon met à jour ses appareils APS-C avec le 90D et M6 Mark II

© Canon

Canon 90D : la jonction entre le 80D et le 7D Mark II

Canon EOS M6 Mark II : le cousin hybride du 90D

renouvelle aujourd'hui deux gammes importantes de son catalogue, destinées aux amateurs enthousiastes. Un rafraîchissement bienvenu : les appareils que lesetviennent remplacer ont été lancés il y a plusieurs années déjà.Canon se décide enfin à donner un coup de neuf à la gamme XXD, qui se repose depuis 2016 sur l'excellent 80D. Ce nouveau modèle, riche en nouveautés, jouit notamment, toujours en APS-C donc.Le Canon 90D emprunte au EOS M5 son processeur Digic 8 permettant de shooter des fichiers RAW sur 14 bits (CR3). L'appareil bénéficie aussi d'une cadence rehaussée à. Sa sensibilité ISO peut grimper jusqu'à 51 200, et son viseur électronique la vitesse de 1/16 000.. En Full HD, le boîtier peut aussi grimper jusqu'à 120 images par seconde. Deux modes vidéo dans lesquels l'autofocus Dual Pixel fonctionnera sur toute la hauteur de l'image.Le Canon 90D sera lancé en septembre au prix de 1 299 € (nu), 1 399 € (avec un 18-55 mm STM) ou 1 699 € (avec un 18-135 mm Nano USM).On l'a dit plus haut : Canon renouvelle aujourd'hui sa gamme de reflex, mais aussi de. APS-C également, cet EOS M6 Mark II profite lui aussi du processeur Digic 8 et d'un certain nombre d'ajouts du 90D.On y retrouve doncainsi que la possibilité de filmer en 4K sans recadrage. La cadence de shoot se paie même le luxe d'être plus importante que sur le 90D avec. Un mode « raw burst » permet aussi d'atteindre les 30 images par seconde.L'obturateur mécanique affiche une vitesse de 1/4000 seconde, et son homologue électronique le quadruple avec 1/16 000.La sortie du Canon EOS M6 MKII est prévue courant septembre pour 929 € (nu), ou 1 199 € avec le viseur EVF-DC2 et un zoom EF-M 15-45 mm.