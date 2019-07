Le Canon EOS M6 Mark II livre ses premiers détails : capteur 32 MP et 4K au menu

© Canon

De nettes améliorations techniques

Un hybride taillé pour la vidéo

remet à niveau toutes les caractéristiques de seset pousse tous les curseurs à leur maximum pour son modèle Mark II.Le Canon EOS M6 MKII devrait se munir d'un capteur CMOS de type APS-C deet surtout du nouveau processeur d'images Digic 8+. Une belle amélioration face au capteur 24,2 mégapixels et processeur Digic 7 du modèle précédent.Ce faisant, le EOS M6 MKII permettra des prises de vue en rafale à 16 ips contre 7 sur l'appareil de première génération.Figurant parmi les points faibles du M6,, passant de 1/4000 à 1/16000.Limité à du Full HD, le M6 de première génération tirait difficilement son épingle du jeu face à ses concurrents de chez Sony ou Fujifilm . Ce nouveau modèle rehausse la barre, etIl se murmure également que Canon pourrait améliorer la déjà très bonne stabilisation électronique dont est doté le M6. Particulièrement, et notamment les vloggers, le M6 MKII pourrait s'accompagner de quelques nouveaux modes de prise de vue dédiés aux confessions face caméra.Canon Rumors mentionne également l'ajout d'un mode « Movie Picture Style », qui est décrit comme un substitut de la fonctionnalité Canon Log, et qui permet d'améliorer l'exposition des zones claires et sombres de l'image pour en conserver tous les détails.Le Canon M6 MKII devrait être lancé. Aucune indication ne nous est parvenue quant à son prix de lancement. À titre de comparaison, le premier Canon EOS M6 s'était affiché à 649 € lors de son lancement.