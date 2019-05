Canon lance un objectif 85 mm f/1.2 pour ses appareils hybrides

Crédits : Canon

Un objectif ultra lumineux et futur chouchou des portraitistes

Conçu pour être monté sur le Canon EOS R ou le plus abordable EOS RP , leen série L fait partie des six nouveaux cailloux que le constructeur mettra sur le marché au cours de l'année.Le 85 mm f/1.2 dea une sacrée réputation à tenir. Lancé pour la première fois en 1976, l'objectif s'est tailléauprès des photographes spécialisés dans le portrait grâce à sa grande ouverture et sa longueur focale idéale.33 ans plus tard, la technologie a bien progressé et permet à Canon de proposer un objectif encore plus performant avec notammentet améliorant ainsi la précision des images. La construction optique compte quant à elle 13 éléments répartis en neuf groupes comprenant des lentilles sphériques et des verres UD.Un beau bébé de 1,195 kg tout de même, qui. Un tarif premium qui ne laisse guère de doute quant à la cible visée par Canon.