Honor annonce ses ordinateurs portables, les Magicbook, équipés d'AMD Ryzen

© Honor

AMD plutôt qu'Intel...

© Honor

... et NVIDIA

Source : AnandTech

Quelques jours après l'annonce par Huawei de ses Matebook D14 et D15 , c'est au tour de sa filiale Honor de dévoiler de nouveaux modèles de PC portables : les Magicbook 14 et 15, dont le design est sans surprise très similaire à celui des PC Huawei.On retrouve avec ces Magicbook un châssis en aluminium et un écran LCD IPS de 14 pouces pour l'un et de 15,6 pouces pour l'autre. Le premier pèse 1,38 kg, contre 1,53 kg pour le second. Les deux modèles disposent d'un port USB 2.0 Type-A, d'un port USB 3.0 Type-A, d'un port USB 3.0 Type-C ainsi que d'une prise HDMI.Dans les entrailles, ce sont des composants d'AMD qui font tourner les machines, avec, au choix, un processeur Ryzen 7 3700U jusqu'à 4,0 GHz ou un Ryzen 5 3500U jusqu'à 3,7 GHz. Ces derniers sont couplés à 8 ou 16 Go de mémoire vive. Le stockage est assuré par un SSD d'une capacité de 256 Go ou 512 Go en fonction de la configuration sélectionnée. L'autonomie est quant à elle confiée à une batterie de 56 Wh sur la version 14 pouces et de 42 Wh sur la version 15,6 pouces. Comme sur les Matebook, plus la diagonale d'écran est grande, plus la batterie est petite.Pour la partie graphique, on peut compter sur un GPU Radeon RX Vega 10 ou Radeon Vega 8. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un ordinateur orienté gaming . Ne comptez pas jouer dans de bonnes conditions à des jeux un tant soit peu gourmands avec un Magicbook. Et ce n'est d'ailleurs pas ce qu'on leur demande.Honor n'a pour l'instant pas communiqué de date de sortie ni de prix pour ses nouveaux PC portables. On peut être sûr qu'ils seront lancés en priorité en Chine avant de débarquer, potentiellement, sur d'autres marchés. Côté tarif, on sera forcément en-dessous de ce que propose Huawei avec ses Matebook, ne serait-ce que pour le CPU.