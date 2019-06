Le PC pliable à deux écrans de Microsoft sortirait début 2020 et ferait tourner des apps Android

Microsoft Surface Book

Le PC pliable de Microsoft ferait tourner des applications Android et iCloud

L'année prochaine devrait être importante pour les ordinateurs pliables : on attend entre autres le prochain ThinkPad X1 de Lenovo en 2020, tandis que Dell pourrait créer un ordinateur pliable avec trois ou quatre écrans L'ordinateur pliable àdeest un projet mystérieux, malgré quelques fuites relayées depuis le début de l'année : un build de Windows 10 comportait une mention à des appareils pliables . La firme de Redmond aurait présenté son appareil en interne plus tôt ce mois-ci. Un nouveau rapport de Forbes , qui cite les sources de la société d'études de marché, dévoile de nouvelles informations sur le PC.Ainsi, l'ordinateur serait équipé de deux écrans de neuf pouces, au format 4:3. Il fonctionnerait sur leet disposerait d'une connectivité permanente. Celle-ci prendrait la forme d'une. Et bien sûr, ledeexécuterait le système d'exploitationToutefois, la plus grande surprise de ce rapport est que l'appareil de Microsoft serait capable de faire tourner des. Mais aussi desd'Apple. Une information étonnante, mais corroborée par les découvertes dede Windows Central Ainsi,accomplirait enfin son. Enterré, ce dernier visait à faciliter leainsi que sur Windows Mobile. Si cette stratégie a été annulée, l'objectif n'a pas été abandonné. En effet, les dernières versions de Windows 10 sont livrées avec un noyau Linux complet ! Enfin, la date de sortie de l'ordinateur pliable à deux écrans de Microsoft semble se préciser. Ainsi,etsemblent s'accorder sur le fait que l'appareil pourrait sortir au premier semestre 2020.