Acer met à jour les modèles AMD de ses Nitro 5 et Swift 3

Le Nitro 5 passe sous Ryzen 7 3750H

Un Ryzen 7 3700U pour le Swift 3

Plus performantes que les puces de seconde génération intégrées jusqu'alors auxet, ces nouveaux processeurs mobiles ne doivent pas être confondus avec les processeurs Ryzen de troisième génération qu'doit annoncer prochainement. Ici, pas de gravure en 7 nm ou d'architecture ZEN 2, on reste sur du ZEN+, ainsi que sur le node 12 nm employé par les Ryzen « pleine taille » de seconde génération. Au travers de ce dépoussiérage matériel, Acer permet toutefois à ses deux appareils de gagner sérieusement en performances.Orienté Gaming, le Nitro 5 d'peut désormais compter sur unen lieu et place du Ryzen 5 2500U qui l'animait depuis près d'un an. Ce nouveau CPU profite de 4 cores et 8 threads pour des fréquences comprises entre 2,3 et 4 GHz, et un TDP fixé par défaut à 35 Watts. AnandTech rappelle que le Nitro 5 est conçu pour pouvoir également intégrer des puces Intel, dont le TDP se cale cette fois à 45 Watts. Les 35 Watts du Ryzen 7 3750H n'auront donc aucun mal à être correctement dissipés.Au-delà de son CPU, la mouture AMD du Nitro 5 reste toutefois sur ses acquis. Un peu trop peut-être. On conserve ainsi laproposée jusqu'à présent... pour des performances comparables à celles d'une GeForce GTX 1050. L'appareil garde par ailleurs le même écran que le précédent modèle. À savoir une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces.Dans son communiqué , Acer explique que le Nitro 5 sera accessible sur son stand au Computex . Il arrivera en juillet à partir de 750 euros.La déclinaison AMD du Swift 3 fait un bond similaire en matière de performances CPU. L'ultrabook d'Acer échange en effet son Ryzen 7 2700U pour un, une variante basse consommation du Ryzen 7 3750H. Les deux puces profitent ainsi de spécifications semblables : 4 cores/8 threads, cadencés à 2,3/4 GHz. La principale différence vient du TDP qui passe à seulement 15 Watts sur le Ryzen 7 2700U. Une valeur par défaut que le constructeur taïwanais va vraisemblablement garder telle quelle pour ne pas trop compromettre l'autonomie de l'appareil.Côté GPU, le Swift 3 peut désormais embarquer une. Proposée en option, elle arbore huit unités de calcul de moins que la Radeon RX 560X du Nitro 5. Suffisant pour de la bureautique, du multimédia ou du traitement photo/vidéo léger. Pour le reste, l'appareil conserve sa dalle IPS 1080p de 14 pouces et son châssis en alu brossé.Le Swift 3 sera également visible sur le stand d'Acer au Computex. La commercialisation de cette mise à jour est également prévue en juillet, dès 499 euros.