GIGABYTE présente son nouveau portable gamer, l'AORUS 15 CLASSIC

Trois cartes graphiques au choix... et trois écrans qui vont avec

Jusqu'à 32 Go de RAM

Décliné en trois variantes (AORUS 15-AX, 15-WA et 15-SA), l'appareil se base dans tous les cas sur un seul et même processeur : en l'occurrence, le tout nouveau Intel Core i7-9750H. Au programme, 6 Cores/12 Threads pour une fréquence de 4,40 GHz en Boost et 2,60 GHz de base.Le châssis du laptop reste par ailleurs le même sur les trois moutures et se pare d'un système de dissipation: un premier doté de 12 ailettes, un autre de 71, note Cowcotland . Cette partie refroidissement est ainsi conçue de manière à prendre en charge séparément le processeur et la carte graphique.Côté cartes graphiques,impose un type d'écran adapté au modèle de GPU choisi. L'AORUS 15-XA profite ainsi d'une RTX 2070 et d'un écran Sharp Full HD 240 Hz, l'AORUS 15-WA d'une RTX 2060 doublée d'un écran Full HD 144 Hz IPS signé LG. Petit poucet de la gamme, l'AORUS 15-SA se contente enfin d'une GTX 1660 Ti et d'une dalle LG Full HD 144 Hz IPS.En matière de mémoire vive, le constructeur laisse le choix au chaland. On pourra donc opter pour(signée Samsung). Le stockage repose pour sa part sur un emplacement 2.5" SATA doublé de deux slots M.2 PCI-E 4x ou SATA.Pour le reste, on retrouve une connectique complète axée sur un lecteur de carte SD, un port USB 3.1 Type-C (DisplayPort 1.3), trois ports USB 3.0, une sortie HDMI 2.0, un port Ethernet, une sortie Mini-DP 1.3 et un duo de prises Jack dédiées au micro/casque.