Gigabyte lance enfin sa carte graphique équipée d'un RX 590

Une carte graphique classique, mais efficace

Source : GIGABYTE

Pour sa dernière production basée sur un design AMD,reste dans les clous. Laadopte ainsi un GPU Polaris gravé en 12 nm (contre 14 nm sur les RX 480 et RX 580). Celui-ci est légèrement overclocké d'usine, montant jusqu'à- contre 1545 MHz de référence chez AMD. Les 8 Go de mémoire vive GDDR5 sont calibré à 8000 Mbps.Niveau design, on reconnait aisément la patte GIGABYTE avec les ventilateurs WindForce 2X. Ils sont dotés de laqui permet leur arrêt automatique en cas de température suffisamment basse sur le GPU. La carte graphique ne fait alors plus aucun bruit.Pour le moment, aucun prix n'a été annoncé. On peut néanmoins tabler sur une. Mais avec la sortie récente des GTX 1660 Ti , le nouveau GPU de GIGABYTE risque d'avoir du mal à décoller dans les semaines à venir.