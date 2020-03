Les benchmarks mobiles AnTuTu bannis de Google Play

Lire aussi :

En cause ? L'éditeur de ces applications : Cheetah Mobile qui, par le passé, s'est illustré par de nombreux manquements aux conditions d'utilisation du magasin d'applications de Google.C'est en réalité toute la suite labellisée AnTuTu qui est désormais introuvable sur le Play Store. AnTuTu Benchmark, AnTuTu 3DBench mais aussi AITuTu Benchmark.Pour l'heure, ni Google ni l'éditeur de l'application n'a communiqué sur l'origine de cette disparition soudaine. Mais Android Police — le bien nommé — a mené sa petite enquête et en est venu à la conclusion que la suite d'application était en réalité éditée par Cheetah Mobile.Si aucune mention claire du sulfureux éditeur n'est faite sur le site Web de l'application, la dernière version du logiciel de benchmark ( accessible ici ) pointe vers la politique de confidentialité... du site de Cheetah Mobile.Le mois dernier, Google a fait un grand ménage dans son magasin d'applications. 600 applications ont ainsi disparu du Play Store, suite à des infractions répétées aux conditions d'utilisation de la plateforme.Parmi les infortunées : plus de 40 applications signées de l'éditeur chinois Cheetah Mobile. Dans le détail, Google reprochait à l'éditeur de gaver ses applications de publicité intrusive, et même dans certains cas de forcer les utilisateurs à cliquer sur lesdites publicités Jusqu'à présent, le lien entre AnTuTu et Cheetah Mobile n'était pas évident. Mais l'abrupte suppression de ces applications, conjuguée aux découvertes d'Android Police, ne laisse guère de doute quant aux motivations de Google. Nous-mêmes utilisateurs récurrents de AnTuTu Benchmark pour nos tests de smartphones, nous allons réfléchir à une alternative plus propre pour nos futures analyses.