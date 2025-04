F-Droid demeure une pièce maîtresse pour les utilisateurs Android soucieux de leur vie privée et désireux d'utiliser des logiciels dont le code source est ouvert et vérifiable. Le projet maintient un catalogue d'applications dynamique, avec plus de 7200 mises à jour et 400 nouvelles applications ajoutées rien qu'en 2024. Cette modernisation de l'interface arrive donc à point nommé pour rendre l'accès à cet écosystème encore plus agréable et l'aligner sur les attentes visuelles actuelles, sans renier les principes fondamentaux de liberté et de transparence qui le caractérisent.