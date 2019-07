Samsung lancerait bientôt un Samsung Galaxy Book S, un PC 2-en-1 sous Windows

© Samsung

Un nouveau laptop sous Windows 10 avec SoC Snapdragon

Le Galaxy Book S vient de recevoir sa certification Bluetooth 5.0

La rentrée s'annonce chargée pour Samsung

Source : Windows Latest

Quelques jours après qu'un appareil baptiséait été repéré sur Geekbench, la certification Bluetooth accordée à un modèle référencé « SM-W767 » et baptiséne laisse plus guère de doute concernant la sortie prochaine d'un nouveau laptop signé Samsung.Selonqui relaie l'information, ceferait partie de la gamme d'ordinateurs portables «» de Samsung. Il faudrait néanmoins s'attendre à une fiche technique légèrement plus musclée que celle du Galaxy Book 12 dévoilé plus tôt dans l'année par le constructeur.En réalité, le benchmark repéré sur Geekbench donne à voir un ordinateur équipé de 8 Go de RAM et d'un processeur huit cœurs cadencés à 2,84 GHz ; le tout obtenant le score de 2 011 en single-core et 6 047 en multi-core. Le modèle de ce dernier demeure cependant inconnu.Cependant d'après les observateurs, il y a fort à parier qu'il s'agisse d'une puce signée. Le fondeur américain décline en effet ses SoC Snapdragon pour le marché des ordinateurs ARM, et il ne serait pas étonnant de voir Samsung se reposer sur ce partenaire pour propulser son futur ordinateur portable.Outre ce nouvel ordinateur duquel nous ne devrions plus tarder à entendre parler, le constructeur sud-coréen lancera, le 7 août prochain, le Galaxy Note 10 et ses variantes.D'après de persistantes rumeurs, Samsung profitera de l'événement pour présenter la Galaxy Tab S6 — sa nouvelle tablette haut de gamme.Enfin, Samsung a officialisé aujourd'hui même< la (re)commercialisation du très attendu Galaxy Fold . Prévu initialement pour avril dernier, le smartphone pliable du constructeur s'était heurté à de nombreux problèmes d'ingénierie, a priori désormais résolus.