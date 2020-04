Aaeon lance une carte de type Raspberry dotée d'un core i7 et 16 Go de DDR4... évidemment plus chère

© Aaeon

Quatre processeurs au choix, allant du Celeron au i7

Un « vrai » PC, mais avec le prix qui va avec...

Reprenant le format Pico-ITX, le PICO-WHU4 ne dépasse pas les 100 mm x 72 mm, contre 85,6 mm x 56,5 mm pour le Raspberry Pi 4. Nous sommes donc sur un produit légèrement plus grand, mais ce gros centimètre d'écart est justifié par la fiche technique proposée. Adieu les puces ARM Quad Core Cortex A-72 du Pi 4, place à des processeurs Intel Core de génération Whiskey Lake , gravés en 14 nm et équipés de deux à quatre cœurs pour 15 watts de TDP (configurable entre 12,5 et 25 watts).Aaeon (filiale d'ASUS) laisse le choix au chaland entre quatre processeurs proposés en option sur le PICO-WHU4 : un Celeron 43054UE (2c/2t, 2,0 GHz), un Core i3 8145UE (2c/2t, 2,2/3,9 GHz), un Core i5 8365UE (4c/8t 1,6/4,1 GHz) ou un Core i7 8665UE (4c/8t, 1,7/4,7 GHz). Le processeur choisi pourra être couplé à un maximum de 16 Go de DDR4 2 400 MHz, contre 1, 2 ou 4 Go de LPDDR4-3200 sur le Raspberry Pi 4.Côté connectique, il faut ici compter sur un port SATA III (pour le stockage), un slot mSATA/mPCIe, un slot M.2 2230 et deux headers COM supportant les standards RS-232/422/485. On retrouve également sur la carte deux ports USB 3.2 Gen 2, deux ports USB 2.0, un header USB 2.0 et deux ports HDMI 1.4b, animés par les iGPU UHD Graphics 610 ou 620 des puces Intel proposées. De quoi permettre l'affichage en 4K.Pour ce qui est de la connectivité, enfin, le PICO-WHU4 mise sur deux contrôleurs Ethernet Realtek RTL8111GAaeon annonce que son PICO-WHU4 peut fonctionner dans des conditions climatiques difficiles, avec un maximum de 60 degrés ambiant pour 90 % d'humidité. Deux système de dissipation sont par ailleurs vendus séparément : un radiateur (pour 12 dollars) et un ventirad (25 dollars).Mieux équipé qu'un Raspberry Pi 4 et nettement plus performant, le PICO-WHU4 ne vise ni le même public, ni les mêmes usages. C'est donc sans surprise que le prix est lui aussi d'une toute autre nature, avec des tarifs s'étirant de 213 à 908 dollars, contre seulement 35 dollars pour son concurrent indirect. Le catalogue relatif au PICO-WHU4 est disponible au grand complet à cette adresse