Après le Pinephone, Pine64 annonce un concurrent au Raspberry Pi

Un processeur à la hauteur... mais chaud comme la braise

Quelques modules proposés en complément pour ouvrir le champ des possibles

Agressif sur les prix et sur la fiche technique. Telle pourrait être la devise du HardRock64 de Pine64 : un nouveau venu qui veut marcher sur les plate-bandes de la Raspberry Pi Foundation et de son iconique Raspberry Pi 4 Model B, disponible depuis quelques mois déjà. Pour y parvenir, le produit se déclinera à compter d'avril en trois modèles équipés, au choix, de 1, 2 ou 4 Go de mémoire vive LPDDR4 - pour des tarifs respectifs de 35, 45 et 55 dollars.Côté SoC, le HardRock64 sera animé par une puce RK3399 signée Rockchip. Sous architecture ARM, cette dernière embarque deux cœurs Cortex A72 et quatre cœurs Cortex A53. On y trouve aussi une partie GPU Mali T860 MP4. Il s'agit pour rappel du même processeur que celui intégré dans le PineBook Pro : un laptop à 200 dollars introduit l'année dernière par Pine64. Le Raspberry Pi 4 Model B arbore pour sa part un SoC Broadcom BCM2711 équipé de quatre cœurs ARM Cortex-A72 cadencés à 1,5 GHz.Pour le reste, on retrouve une connectique complète comprenant deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, une entrée Ethernet, un socket eMMC, un lecteur de cartes microSD et un connecteur GPIO 40 pin. Le HardRock64 dispose par ailleurs d'un modem Wi-Fi et Bluetooth 5. Un ventilateur et un support pour ventirad seront enfin fournis avec le produit, explique ZDNet. Et pour cause, Pine64 ne le cache pas : la puce de son HardRock64 «» ce qui rendrait l'ajout d'un ventirad «», selon la marque.Pour ce qui est du système d'exploitation, Pine64 veut faire simple. Son nano-ordinateur sera capable de lancer des images de l'OS du ROCKPro64 sans modifications ou presque, tandis que la plupart des images de l'OS du Pinebook Pro seront lisibles après une « simple » modification de l'arborescence de périphériques.», explique Pine64.Le groupe explique par ailleurs avoir pour projet de lancer deux modules destinés à compléter sa carte HardRock64 : SOEdge, un module dédié à l'IA connectable en USB, et une caméra baptisée CUBE IP.Le module SOEdge sera disponible en avril ou mai à un tarif de 35 dollars et embarquera une puce Rockchip RK1808 dual-core (Cortex A35) avec un NPU 3.0 TOPS, 2 Go de RAM (DDR4 PC-2133) et 16 Go de mémoire flash (eMMC). On ignore par contre combien coûtera la caméra CUBE IP et quand elle sera lancée.