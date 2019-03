Sharevdi Vnopn K1, un Mini-PC fanless et pas cher propulsé par un SoC AMD

Une puce AMD A6-1450 aux commandes

2, 4 ou 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de SSD

Sans grande surprise pour une machine de ce type, leest commercialisé sans OS. Il faudra donc s'armer d'uneet d'une bonne vieille clé bootable pour donner vie à l'ensemble ou se tourner vers les distributionsavec lesquelles le Mini-PC de Sharevdi est également compatible.Pour réduire les coûts, le constructeur chinois a fait le choix d'un, produit par TSMC et gravé en 28 nm. Cette puce est équipée de quatre cores Temash cadencés à 1 GHz (et 1,4 GHz en boost) et repose sur l'architecture Jaguar, bien connue chez AMD. Côté GPU intégré, on retrouve une Radeon HD 8250 (nom de code Kalindi) dotée de d'un design Graphics Core Next 2.0 (GCN) et de 128 shading units cadencées entre 300 et 400 MHz.Pensé pour un usage, le Vnopn K1 peut être fixé à l'arrière d'une télévision ou d'un moniteur grâce à un support VESA, note par ailleurs Tom's Hardware Exception faite de son SoC, l'appareil verse dans laet se décline en version 2, 4 ou 8 Go de mémoire vive (en DDR3) et 32, 64, 128 ou 256 Go de SSD. Comme indiqué en début d'article, une version dépourvue de RAM et de SSD est disponible au tarif de 134 dollars. Elle laisse à l'utilisateur le soin d'ajouter par lui-même la quantité de mémoire vive et de stockage qu'il souhaite.Côté, le Vnopn K1 se pare de deux ports USB 2.0, de trois ports USB 3.0 et de prises jack micro et casque à l'avant. L'ensemble est complété par deux ports USB 2.0, d'une sortie D-Sub, d'une sortie HDMI et d'un port Ethernet à l'arrière. Notons enfin qu'une connectivité WIFI 802.11 b/g est aussi disponible sur le produit, mais seulement en option.