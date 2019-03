Gigabyte met ses mini-ordinateurs BRIX à jour

Une gamme BRIX mise à jour au travers des références GB-BLCE 4000RC, 4105R et 5005R

Comme l'année dernière,table sur des appareils particulièrement basiques, mais efficaces pour servir de plateformes multimédias dans un salon, par exemple. Pas de grosses configurations en vue, donc, simplement des boîtiers très compacts auxquels on a ajouté une carte mère pourvue d'une connectique suffisante et un processeur Intel entrée de gamme.Identiques en termes de design et de connectique, les GB-BLCE 4000RC 4105R et 5005R se différencient essentiellement par leurs processeurs respectifs. Le 4000RC s'arme d'un Intel Celeron N4000, tandis que le 4105R profite d'un Celeron J4105 et que le 5005R passe à la vitesse supérieure avec un Pentium Silver J5005.Ces trois références s'articulent conjointement autour d'une carte mère embarquant, en plus du processeur, 1 slot SO-DIMM DDR4 vide et une puce Intel IEEE prenant en charge une connectivité WIFI Dual Band 802.11ac et Bluetooth 4.2.Ultra compacts, leurs boîtiers (de 0,67 litre seulement) ne dépassent pas les dimensions suivantes : 56,22 x 103 x 116,52 mm. Ils embarquent tout de même deux entrées Jack (micro et casque), un port USB 3.0 et un port USB type C en façade. A leur dos : un port RJ45, deux entrées USB 3.0, deux sorties HDMI (2.0a et 1.4b) et un port COM.L'année dernière, le BRIX équipé d'un Celeron N4000 n'avait pas su convaincre, la faute, notamment, à l'absence de port HDMI 2.0. Une maladresse que GIGABYTE a corrigé avec ces nouveaux modèles. Espérons toutefois qu'ils arrivent sur le marché en quantités suffisantes, ce n'était pas le cas en 2018 nous dit FanlessTech