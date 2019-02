Shadow : de nouvelles offres pour accompagner la sortie de la Ghost

La nouvelle Shadow Ghost est là !

De nouvelles offres Shadow

Double actualité aujourd'hui pour Shadow, le concept de PC dématérialisé (made in France), puisque le groupe sortet propose de nouvelles offres dans la foulée.Destinée à tous ceux qui veulent profiter de manière simple, de l'expérience Shadow sur Smart TV ou sur un moniteur,. Petite, discrète et dénué de toute forme de ventilateur, elle dispose simplement de la connectique essentielle pour obtenir la meilleure résolution possible, avecOn y retrouve également. Bien sûr, elle intègre également. Côté tarif, la Shadow Ghost est proposée à 119,95 euros.Shadow rappelle que, et fort de ce succès, le groupe revoit ses offres pour faciliter «».Ainsi, on dispose dorénavant d'(au lieu de 44,95 euros/mois jusqu'à maintenant), et d'. Tous les nouveaux utilisateurs peuvent également profiter de 30 jours d'essai sans aucun engagement à 29,95 euros, une offre cumulable qui plus est avec les codes promo et les parrainages.