ASUS Zen AiO 27 : le PC tout-en-un 4K, avec station de recharge sans-fil

Un nouveau tout-en-un 4K chez ASUS

ASUS vient tout juste d'officialiser un nouveau PC tout-en-un, le, doté donc d'une dalle tactile dede diagonale, compatibleSous le capot, on retrouvera notamment une configuration à base de processeur Intel Core i7-8700T, avec 16 Go de DDR4, sans oublier un espace de stockage composé d'un SSD de 512 Go et d'un disque dur de 2 To. À cela s'ajoute également une section audio certifiée par Harman Kardon.Un nouvel ordinateur dont la base intègre tous les composants, et qu'il suffira d'ouvrir pour upgrader/remplacer n'importe quel élément (hormis la carte graphique, en l'occurrence ici une GeForce GTX 1050). Une base qui intègre également, et il suffira donc de poser un smartphone (compatible) au pied de l'écran pour lancer la recharge. Sympa.Un ordinateur tout-en-un plutôt attractif donc, disponible dès à présent sur le site d'ASUS et proposé en une configuration unique,