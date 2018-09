ASUS Republic Of Gamers annonce deux nouveaux casques

Le ROG Delta

Et niveau son alors ?

ROG Delta Core

Et niveau confort ?

Voilà maintenant quelques années que le constructeur ASUS s'est lancé sur le marché du gaming par le biais de sa marque. Il y a peu, le fabricant a annoncé l'arrivée de deux nouveaux casques spécialement étudiés afin de répondre aux besoins des joueurs, et plus particulièrement des joueurs de FPS.Le ROG Delta est le premier casque de jeu au monde à embarquer la technologie Hi-Fi ESS ES9218 QUAD DAC. Connue pour délivrer un son particulièrement clair et détaillé, elle a été intégrée au modèle afin de donner l'occasion aux meilleurs joueurs de profiter d'une certaine qualité sonore se révélant parfois très utile pour gagner.Équipé d'un connecteur USB-C et livré avec un adaptateur USB-C vers USB 2.0, il sera ainsi possible à ses utilisateurs de l'utiliser sur n'importe quelle plateforme.Il est également pourvu d'un effet d'éclairage RVB arc-en-ciel circulaire relativement unique en son genre, afin de lui offrir un design bien à lui. Un éclairage d'ailleurs entièrement personnalisable parmi plus de 16,8 millions de combinaisons de couleurs et six effets d'éclairage prédéfinis.Niveau son, naturellement, le ROG Delta est plutôt bien équipé.Équipé de la technologie ESS ES9218 QUAD DAC, la nouveau du constructeur offrecomme le rapporte TechPowerUp Les quatre signaux sont alors ensuite combinés, ayant pour effet de fournir un son plus clair avec un rapport signal/bruit (SNR) de 127 dB, bien au-dessus de tout ce qui peut se faire sur le marché actuellement.Un son d'une grande qualité permettant notamment aux joueurs de pouvoir situer la provenance d'un son avec une extrême précision, et ainsi pouvoir jauger très rapidement de la position de l'ennemi.En plus de tout ça, le ROG Delta est également équipé d'une technologie exclusive baptisée, qui empêche les interférences électromagnétiques via un circuit imprimé.Le ROG Delta Core est quant à lui équipé d'un connecteur de 3,5 mm qui offre un excellent rendu sonore et se montre également compatible avec la grande majorité des plate-formes.Incluant, comme le ROG Delta, une nouvelle génération de pilotes exclusifs ASUS Essence, ses haut-parleurs ont été mis à jour avec la technologie Audio Signal Diversion qui aide à séparer les sons de haute, basse et moyenne fréquence, réduisant l'interférence entre les gammes pour un son plus pur et plus clair.Ses haut-parleurs disposent également d'une large réponse en fréquence de 20Hz-40kHz afin de fournir des basses aussi fortes qu'immersives.Niveau confort, les deux modèles sont équipés d'oreillettes ergonomiques en forme de D censées mieux s'adapter à la forme des oreilles.En plus de cette forme "particulière", les conducteurs à l'intérieur sont également inclinés de 12 degrés afin de mieux correspondre à l'angle naturel de l'oreille. Là encore, une spécificité censée améliorer encore le confort.Aucune indication de prix n'a pour l'instant été communiquée pour ces deux nouveaux modèles d'ASUS Republic of Gamers.