Les ventes de PC au plus haut depuis 2012 au second trimestre

Le succès du mariage Lenovo-Fujitsu

Jeudi, l'institut IDC a dévoilé les chiffres despour le second trimestre 2018. Et ils sont très bons, puisque se sont 62,3 millions d'appareils qui ont trouvé preneurs. Porté par une économie américaine positive, le marché affiche ainsi une croissance de 2,7 % sur un an. Sur la période, il est même au plus haut depuis 2012, dépassant carrément les prévisions qui annonçaient une relative stabilité des ventes. Du côté des grands constructeurs mondiaux, tout le monde progresse, à commencer par HP et Lenovo, les deux leaders.Au royaume des ordinateurs, cinq fabricants sont rois puisqu'ils captent à eux seuls 78 % de parts de marché. Rien que ça. Et tous ont vu leurs chiffres progresser au deuxième trimestre 2018.En tête, on retrouve la firme de Palo Alto,. Le constructeur, qui a écoulé 14,9 millions de machines les trois derniers mois, fait état d'une remarquable croissance de 7,6 % sur un an, et demeure le leader des ventes, avec 22,8 % de parts de marché, en progressant dans chacune des régions du monde.Juste derrière HP (22,1 % de PDM), on retrouve le Chinoisqui, renforcé après avoir pris le contrôle de la division PC de Fujitsu, affiche une croissance en hausse de 11,3 % par rapport au second trimestre 2017, avec 13,8 millions d'appareils vendus.complète le podium, en hausse de 9 % sur un an. Le constructeur américain a vendu 11,3 millions d'ordinateurs sur la période, et concentre 17 % des ventes du marché.(+0,1 %, 4,3 millions de PC vendus, 6,9 % de parts de marché) et le groupe(+1,3 %, 4,2 millions de ventes, 6,7 % de PDM) progressent beaucoup plus légèrement, et voient leur influence décroître sur le marché.L'International Data Corporation (Société internationale des données ou IDC) révèle qu'au second trimestre de l'année, les ventes auront été excellentes aussi bien du côté des modèles haut de gamme que du côté des modèles d'entrée, grâce à une offre compétitive et aux prix des cartes graphique. Le PC a donc encore de belles heures devant lui, et démontre son côté indispensable, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels.