Premiers benchmarks pour les MacBook Pro équipés de Radeon Pro Vega

Des performances en hausse de 20%



Nous vous en parlions après la conférence qu'Apple a tenue le 30 octobre dernier : les MacBook Pro 15 pouces sont désormais configurables avec des Radeon Pro Vega . Disponibles depuis quelques jours maintenant, les premiers benchmarks commencent à apparaître sur la toile, et font état de performancespar rapport à la génération précédente.Sur Geekbench, des résultats émanant de machines embarquant les nouvelles cartes graphiques AMD pullulent. Le plus haut score enregistré culmine àPour arriver à ce résultat, le MacBook Pro était équipé d'un processeur Intel Core i9-8950H cadencé à 2,9 GHz, de 32 Go de RAM et du fleuron. Les benchmarks effectués depuis un MacBook Pro sous Intel Core i7 enregistrent en moyenne un score de 71 000 points.À titre de comparaison, le score le plus haut enregistré par un MacBook Pro équipé de la puce Radeon Pro 560X proposée par défaut par Apple est de 65 171, soit des performances 22% inférieures.Aucun benchmark ne semble pour l'instant avoir été mené sur les cartes graphiques Radeon Pro Vega 16, elles aussi disponibles en option. Mais la "faible" différence de prix qui sépare ce modèle de la Vega 20 peut sans doute expliquer son impopularité.