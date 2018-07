MacBook Pro 2018 Core i9 : les performances décevantes proviendraient d'une grossière erreur d'Apple

Hadrian / Shutterstock.com

Le VRM mis en cause



Un correctif pourra-t-il régler le problème de VRM des MacBook Pro ?

Modifié le 25/07/2018 à 10h00

Les aficionados de la marque à la Pomme ont probablement été douchés par les performances effectives de leuréquipé d'un Intel Core i9.Cette version, affichée à 3279€ sur le site d'Apple , serait tout bonnement incapable de fournir la fréquence promise par sa fiche technique. Pourquoi donc ? Un utilisateur Reddit semble avoir la réponse, et incrimine directement les réglages opérés par Apple sur le VRM du processeur.Comme le résume MacGeneration dans un article détaillé, c'est le(VRM) qui est mis en cause.Le VRM est l'élément qui régule l'alimentation allouée au processeur. Depuis plusieurs années déjà, les alimentations fournies avec les MacBook Pro sont de 80 Watts au maximum. Une réserve d'énergie qui doit bien évidemment être divisée par le nombre de composants à alimenter. Le VRM est donc réglé en conséquence, et indique au CPU que seule cette quantité d'énergie est disponible à son utilisation.Or, les processeurs Intel Core i9 sont extrêmement gourmands, et peuvent bénéficier de 100 Watts à eux seuls ! Les anciens réglages pratiqués par Apple étant caducs et insuffisants pour que le processeur puisse fournir les fréquences prévues, il se bride automatiquement pour laisser suffisamment de jus aux autres composants.La réponse est oui. L'utilisateur Reddit à l'origine de cette découverte a même mis au point un script permettant de modifier les réglages du VRM soi-même.Nous déconseillons cependant de se lancer dans telle entreprise. La moindre erreur pourrait avoir des conséquences dramatiques sur votre MacBook, et vous pourriez dire au revoir à votre garantie.D'autant que selon un communiqué repris par The Verge , un fix de la part d'Apple serait déjà en cours de déploiement, dans une mise à jour de macOS. Si vous avez un, n'hésitez donc pas à installer toute mise à jour qui vous serait proposée. Selon Apple, les possesseurs d'un MacBook Pro 2018 15 pouces pourront gagner « jusqu'à 70% », et les MacBook Pro 2018 13 pouces pourront être « deux fois plus rapides », ce qui correspondrait aux performances annoncées à l'origine par la marque à la Pomme.Outre ces sautes d'humeur du processeur, MacGeneration a également noté des performances en berne lors de l'utilisation du MacBook sur batterie. Aussi satisfaisant que soit cetde la gamme actuelle de MacBooks Pro, il semblerait néanmoins que cette mise à niveau ait été faite à la va-vite du côté de la firme de Cupertino.