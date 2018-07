Apple upgrade ses MacBook Pro avec Touch Bar, disponible dès maintenant

Le quad core se généralise sur le MacBook 13 pouces

MacBook Pro 15 pouces : des performances en hausse de 70 %

Dis Siri, True Tone pour tous et clavier moins bruyant

Modifié le 13/07/2018 à 10h42

a décidé de faire dans la discrétion. Aucune annonce n'est venue étayer cette mise à niveau de sesles plus onéreux, qui arborent simplement la petite vignettesur le store.Par chance, cette montée en puissance ne s'accompagne pas d'une hausse des tarifs. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui prévoyaient de faire l'acquisition d'un ordinateur portable de la marque dans les mois à venir.Apple dit adieu aux processeurs dual core sur leavec Touch Bar.À compter d'aujourd'hui, le store laisse le choix entre un processeur i5 ou i7 de huitième génération disposants de quatre cœurs. Niveau fréquence, le meilleur modèle offre des cadences de 2,7 GHz (4,5 GHz en Turbo Boost).L'appareil reste sur ses acquis concernant le chipset vidéo : le bon vieil Intel Iris 655 et ses 128 Mo de eDRAM. Le stockage, en revanche, peut désormais monter à 2 To en SSD.Le modèle de base (i5 quatre cœurs, 8 Go de RAM et SSD de 256 Go) conserve son étiquette tarifaire à 1 999€. Le prix grimpe en revanche à 4 349€ si vous décidez de booster tous les composants.Mais c'est bel et bien lequi bénéficie, selon Apple, d'une hausse de performances de l'ordre de 70 %.L'appareil est désormais équipé de série avec un processeur i7 six cœurs cadencés à 2,2 GHz (4,1 GHz en Turbo Boost), modifiable en un hexa core i9 aux cadences de 2,9 GHz et 4,8 GHz en Turbo Boost.Côté RAM et vidéo, il est désormais possible de pousser jusqu'à 32 Go de DDR4, et de choisir entre une Radeon Pro 555X 4Go et une Radeon Pro 560X 4Go. Le stockage peut désormais monter à 4 To en SSD.Ici encore, le tarif de base reste à 2 799€, et s'élève à... 7 959€ en toute option.Outre les nouveautés techniques abordées au-dessus, ces versions rafraîchies desavec Touch Bar s'accompagnent d'une prise en charge native du « Dis Siri ».Les écrans bénéficient en outre du True Tone, la technologie d'Apple qui ajuste la chaleur des couleurs en fonction de la luminosité ambiante.Enfin, ces nouveaux appareils sont équipés du clavier Butterfly de troisième génération, que l'on nous promet moins bruyant. Une promesse confirmée par nos confrères de The Verge qui ont eu l'opportunité de tester l'appareil.