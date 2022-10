NFT : CNN laisse tomber ses ambitions... et ses acheteurs

En vérité, la qualification de rug-pull est inexacte, car l’intérêt décroissant pour le projet est le seul responsable de son arrêt, et les investisseurs sont toujours en possession de leur NFT. Le site The Vault CNN fonctionne toujours et propose encore d’acheter des photos célèbres et des coupures de presse pour des prix allant jusqu’à 1 000 dollars l’unité. La date de sa fermeture n’est pas encore précisée, et pendant ce temps, l’hiver des NFT continue avec une baisse du volume de transaction de 97 % par rapport au début de l’année 2022.