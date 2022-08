En une année, les NFT ont représenté 100 millions de dollars de fraude

Tous les moyens sont bons pour s'accaparer les NFT en circulation. La majorité des vols se sont faits grâce à des techniques de phishing, en incitant les utilisateurs à remplir un formulaire avec leurs coordonnées d’identification. Les pirates se connectent ensuite sur le compte de la victime et n'ont plus qu'à transférer l’ensemble des NFT présents sur un autre portefeuille. Une fois la transaction réalisée, aucun retour en arrière n’est possible, et la victime se retrouve dépouillée.