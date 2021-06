Qwant et Goodeed, solution de publicité solidaire, deviennent partenaires

Les deux partenaires soulignent qu’ils partagent des caractéristiques, audiences et sensibilités communes. Lancé en 2013, le moteur de recherche Qwant met en avant son attention portée au respect de la vie privée. Avec sa propre technologie d’indexation du web, et sans installer de cookie, Qwant indique que l’ordre des résultats fournis n’est influencé ni par ses propres intérêts, ni par l’historique de l’utilisateur. De son côté, Goodeed, créée en 2014, revendique plus d’une centaine de marques clientes de son format de publicité solidaire. En reversant 60% du budget publicitaire investi par les annonceurs, Goodeed a versé plus de 3 millions d’euros de dons aux associations depuis son lancement.