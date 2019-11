Honor dévoile la nouvelle MagicWatch 2, avec une autonomie de deux semaines

© Honor

Honor, filiale de Huawei, a présenté lors d'une conférence organisée à Pékin, sa nouvelle montre connectée : la Honor MagicWatch 2. Un produit qui n'est pas sans rappeler la Huawei Watch GT 2 lancée en septembre dernier.Deux versions de la smartwatch sont proposées : l'une avec un cadran de 42 mm et l'autre d'une dimension de 46 mm. La première pèse 29 grammes, avec un écran AMOLED 1,2 pouce, qualité d'image 390 x 390 pixels, et résolution 326 ppp. La seconde pèse 41 grammes, elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,39 pouce, d'une définition de 454 x 454 pixels et d'une résolution 326 ppp.Les performances sont confiées à un SoC Kirin A1. Les deux modèles ont droit à un espace de stockage de 4 Go. Côté autonomie, pour la version 46 mm, vous devriez pouvoir compter sur deux semaines d'utilisation, là où la version de 42 mm vous promet une semaine sans charge.La Honor MagicWatch 2 est également dotée d'un microphone et d'un haut-parleur pour passer et recevoir des appels (via le Bluetooth du smartphone, duquel on peut s'éloigner jusqu'à 150 mètres). Il est aussi possible d'écouter de la musique par le même système. La montre est waterproof et peut être submergé jusqu'à 50 mètres de profondeur.Elle est aussi compatible GPS et GLONASS, et inclut une fonctionnalité de suivi du sommeil avec TruSleep 2.0, qui peut reconnaître six types de troubles et proposer près de 200 suggestions pour améliorer le sommeil. L'électrocardiogramme est lui aussi bien là, proposant une option d'alerte si la fréquence cardiaque de l'utilisateur est trop basse ou trop haute. Honor n'oublie pas non plus ses classiques, et nous fait profiter d'un compteur de pas, de calories brûlées, etc.Le tout est pilotable depuis l'application mobile Huawei Health (comme pour le bracelet connecté Honor Band 5 ) disponible sur smartphones et tablettes Android. La Honor MagicWatch 2 sera commercialisée en Europe à partir du 12 décembre 2019 au prix de 179 euros pour la 42 mm et de 189 euros pour la 46 mm.