Xiaomi lance une montre connectée pour enfant, la Mi Rabbit

© Xiaomi

Une nouvelle smartwatch pour enfants chez Xiaomi

© Xiaomi

Dalle IPS et batterie 600 mAh

© Xiaomi

Source : Gsmarena

Une nouvelle montre que le géant chinois espère évidemment voir accrochée aux poignets d'un maximum de bambins connectés.Après avoir officialisé sa Mi Watch au début du mois , le chinois Xiaomi lève le voile sur une déclinaison « Rabbit » de sa smartwatch, destinée cette fois... aux enfants !En effet, la Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 2S se destine aux plus jeunes tout en reprenant un look à très forte inspiration Apple Watch. Le tout est enrobé dans un cadre en plastique mou et ne pèse que 44 grammes. À noter qu'il ne s'agit évidemment pas là de la première smartwatch destinées à des enfants.Côté écran, la Mi Rabbit Children's Watch 2S se dote d'une petite dalle tactile IPS de 1,3" en qualité 240 x 240 pixels. La montre est certifiée IPX8 et dispose d'un port nano-SIM pour la connexion au réseau cellulaire. On y retrouve également un module Wi-Fi, un GPS et un petit haut-parleur.Xiaomi a doté sa smartwatch d'une batterie 600 mAh, de quoi lui conférer jusqu'à sept jours d'autonomie (en veille) selon le constructeur.La petite montre pour enfants signée Xiaomi est d'ores et déjà disponible en Chine, au prix de 199 yuans, soit environ 25 euros. À l'heure actuelle, aucune information concernant une éventuelle disponibilité en dehors de l'empire du Milieu ne nous est parvenue.L'occasion de rappeler, au passage, que Xiaomi a récemment confirmé l'arrivée, en France, de sa Mi TV 4S