Smart Jacket : la veste connectée pour cyclistes, signée Ford

Une Smart Jacket chez Ford

Modifié le 28/06/2018 à 12h00

Alors que le nombre de cyclistes est en constante augmentation dans toutes les villes européennes, les incidents avec les automobilistes sont de plus en plus fréquents. En France, le nombre de cyclistes tués sur les routes a augmenté de 22% depuis 2010, selon Ford. Pour le constructeur, circuler à deux roues au milieu des embouteillages peut être un réel parcours du combattant, et un groupe d'employés a donc décidé d'imaginer un prototype de veste intelligente et connectée :. Une veste qui permet aux cyclistes de trouver leur chemin plus facilement, mais aussi d'indiquer leur présence et leurs changements de directions, une fois connectée à l'application dédiée.Concrètement, le prototype de veste connectée est doté de LED sur les manches qui peuvent s'éclairer pour signaler lorsque le cycliste va tourner à droite ou à gauche. Reliée à un smartphone, la veste est connectée à une application de navigation qui fait vibrer la manche du côté où doit tourner le cycliste, afin que celui-ci soit guidé à travers les rues en évitant les embouteillages. La veste est également équipée d'un dispositif de retour haptique et audio permettant au cycliste de passer des appels, de recevoir des messages ou encore de répéter les indications de navigation. Enfin, un dispositif d'indication de freinage a également été intégré à cette veste intelligente.», a déclaré Tom Thomson, responsable de projet au sein de l'équipe Ford Smart Mobility. «Inutile toutefois de vous ruer chez votre concessionnaire Ford le plus proche, puisque laest un prototype, qui pourrait cependant faire l'objet d'un brevet déposé par Ford afin de permettre à d'autres acteurs du secteur de la développer ou de la commercialiser, en parallèle de l'application dédiée. A noter pour conclure que ce concept de veste connectée s'inscrit dans un projet plus global, intitulé «», un nouveau mouvement pour les cyclistes et les automobilistes, qui consiste à harmoniser la relation entre les différents usagers de la route.