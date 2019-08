Gmail Android : Google ajoute (enfin !) le switch pour passer d'un compte à un autre

Un « switch » sur Gmail pour Android

Source : The Verge

vient de déployer une nouvelle mise à jour pour, estampillée « 2019.08.19 ». Cette dernière apporte quelques améliorations au célèbre service mail, et notammentEn effet, la nouvelle version de l'application Gmail pour Android permet désormais de, au niveau de la photo de profil dans le coin supérieur droit. Bien sûr, on peut encore et toujours effectuer un tap sur cette même photo de profil, pour accéder à la liste des différents comptes Gmail enregistrés.À noter au passage que cette fonction de « switch » pour Gmail est disponible sur iOS depuis... le mois de mars. Une mise à jourdonc, qui peut ne pas être disponible à l'heure actuelle sur votre smartphone.