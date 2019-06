Le mode sombre arrive bientôt pour Gmail sur Android

Une expérience clairement pas optimale

Source : Android Police

C'est le sitequi nous rapporte cette information, visuels à l'appui. La version 2019.06.09 déployée renferme donc les prémisses de ce mode sombre qui devrait grandement soulager nos yeux du blanc assez violent de l'application. Hélas, seuls quelques utilisateurs ont accès à cette fonctionnalité encore très incomplète.En effet,. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les mails ne sont donc pas encore concernés. Notons aussi que le mode n'est pas activable et désactivable à souhait. Il se contente d'apparaître et de disparaître aléatoirement.Ainsi,, si bien que le texte affiché dans les paramètres n'est parfois que très peu lisible. Pour l'instant, nous ne savons pas quand ce mode sombre sera déployé à grande échelle. La mise en ligne pourrait se faire au plus tard lors de l'arrivée d' Android Q