Thermaltake lance trois kits mémoire DDR4 avec refroidissement double mode air/eau RVB

Un système « ambivalent » et une première mondiale pour Thermaltake

Des tarifs relativement salés

Le principe n'est pas nouveau, mais sa concrétisation est particulièrement rare. Le taïwanaisvient d'annoncer quatre kits de mémoire DDR4 (trois sont d'ores et déjà lancés aux Etats-Unis et deux en Europe) dotés de systèmes de refroidissement custom. Ces derniers permettent - au choix - une dissipation thermique par liquide () ou par air (via un dissipateur traditionnel).Si Corsair avait lancé en 2009 un dispositif semblable avec ses kits Dominator GT (capables d'accueillir soit un ventirad, soit un bloc pour watercooling custom), comme le rappelle, les kits depermettent de. Une première mondiale à laquelle la marque a donné un nom : «».Quoi qu'il en soit, les kits de la marque taïwanaise sont proposés par lot de deux ou quatre modules de DDR4-3200 ou DDR4-3600, pour des timings respectifs de 16-18-18-38 ou 18-19-19-39. Les blocs RGB intégrés sont quant à euxdes principaux constructeurs, mais aussi avec les contrôleursde. Les effets lumineux de vos composants pourront donc facilement être répliqués sur les kitsdu fabricant.Aux Etats-Unis, trois des quatre kits annoncés sont déjà disponibles sur Amazon, àpour le kit de 16 Go en DDR4-3200, et respectivementpour les modules de 32 Go en DDR4-3200 et 32 Go en DDR4-3600.En Europe il faut compterpour 16 Go de RAM en DDR4-3200 etpour 32 Go de mémoire vive du même type