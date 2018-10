G.Skill : une démo de DDR4 surcadencée qui se rapproche des 5 GHz

Des modules doubles capacité

Une démonstration aux performances extrêmes

emboite donc le pas de Samsung qui a présenté courant septembre son module DDR4 UDIMM de 32 Go qui permet d'atteindre 64 Go de RAM en double canal, comme c'est le cas sur la plupart des cartes mères Mini-ITX. Ces deux kits atteignent des fréquences respectives de 3 000 et 3 200 MHz et permettront de se passer des quatre barrettes de 16 GB par seulement deux de 32 GB. Toutefois, bien que G.Skill n'ait pas encore fourni les mesures exactes de ses modules, ils devraient être un peu plus haut que des barrettes standards, pour la simple raison que les PCB sur lesquels ils reposent sont différents.Développé selon le standard DIMM DC (double capacité) des cartes mères Asus et de leur chipset Z390, les « doubles barrettes »de G.Skill sont pour le moment annoncées compatibles uniquement avec les cartes mèresDeux autres kits de mémoire ont fait l'objet d'une démonstration de la part du fabricant taïwanais avec les cartes mères ASUS ROG MAXIMUS XI Extreme et ASUS ROG MAXIMUS XI GENE. G.Skill a en effet présenté. Basé sur des puces Samsung DDR4 B-die et des profils XMP très rapides, les doubles barrettes de G.Skill font preuve d'une fréquence extrême, le tout sous une tension de 1.5 V, alors que les kits mentionné plus haut sont à 1.35 V.