Samsung dévoile ses nouvelles mémoires DDR4 256 Go

Samsung étend encore sa gamme de RAM

Après ses puces LPPDDR5 destinées aux futurs smartphones haut de gamme, Samsung s'attaque maintenant aux serveurs - dans un premier temps - avec une impressionnante barrette de RAM DDR4 dont la capacité monte à 256 Go.Samsung est très prolifique en cette fin d'année 2018. Si les amateurs de smartphones attendent probablement avec impatience le Galaxy S10, les consommateurs sur PC ne sont pas oubliés. La géant coréen a dévoilé ces derniers jours plusieurs additions à sa déjà très large gamme de mémoires vives.Pour les particuliers, c'est un modulequi a été révélé. Cette nouvelle mémoire affiche une fréquence de 2666 MHz pour une latence de 19. Elle fonctionne avec une tension de 1.2 V. Que les utilisateurs de PC portables se rassurent, ils ne sont pas laissés sur le côté par Samsung. Un module SODIMM de 32 Go DDR4 est aussi en cours de production avec des spécifications identiques. Pour le moment, aucun prix, ni date de disponibilité précise n'a été révélé.Mais ce sont les clients pro de Samsung qui risquent d'être le plus à la fête avec les impressionnantesrécemment dévoilées. Ces modules sont déclinés en versions LRDIMM et RDIMM. Ces barrettes opèrent avec des fréquences de 2933 MHz avec des latences CAS de 21 ou 24, selon les modèles. Malgré ces spécifications impressionnantes, la tension respecte la norme JEDEC de 1.2 V. Là aussi, aucun prix n'a été donné.Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas prêts de voir ces modules mémoire arriver dans nos boîtiers avant un moment. Mais nul doute que dans quelques années, de telles barrettes seront la norme.