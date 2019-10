Au tour d'AOC d'annoncer un nouvel écran gamer : 27" jusqu'à 165 Hz

© AOC

Des spécifications alléchantes et un design réussi

Disponibilité annoncée pour novembre

499 dollars, c'est le prix annoncé par AOC pour son Agon AG273QX. Ce nouvel écran gaming, au style relativement épuré, se base sur une dalle VA 8 bit de 27 pouces, pour une définition WQHD (2560 par 1440 pixels). Comme chez la plupart de ses concurrents à ce niveau de prix, le produit profite d'une luminance de 400 nits pour un contraste estimé à 3000:1. Le rafraîchissement est pour sa part annoncé à un maximum de 165 Hz, pour seulement 1 ms de temps de réponse. La dalle VA choisie par AOC est par ailleurs certifiée AMD FreeSync (avec un champ d'action s'étalant de 48 à 165 Hz, selon AnandTech).Le reste de la fiche technique dévoilée par le fabricant est tout aussi intéressant. Outre des angles de visions mesurés à 178° (très classiques sur ce type d'écran) l'Agon AG273QX s'arme d'une couverture à 90 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. Les 122 % sont par d'ailleurs atteints sur le spectre sRGB. La dalle LCD de l'AG273QX est également certifiée Display HDR 400 (certification permise notamment par sa luminosité de 400 nits) et HDR10. Comme le précise AnandTech, AOC reste en revanche assez discret sur le système de rétroéclairage utilisé.Le pied de l'écran, plutôt élégant, est inclinable, peut pivoter et permet bien sûr d'être réglé en hauteur. Une discrète poignée est aussi présente pour faciliter le transport, tandis que des supports pour casques peuvent être dépliés de part et d'autre de l'écran dont la finesse des bordures n'est pas explicitement précisée.Moniteur pour joueurs oblige, le tout vient en outre avec plusieurs modes de jeux pré-configurés (FPS, RTS, Racing) et permet aussi à l'utilisateur d'en créer.Côté connectique, enfin, nous héritons d'un port D-Sub, de deux entrées DisplayPort 1.2, d'une entrée miniDisplayPort, et de deux ports HDMI 2.0. Quatre ports USB 3.0 sont également d'actualité, au même titre qu'une sortie casque. L'écran vient aussi avec deux haut-parleurs 5 W utilisables en dépannage.Annoncé à 499 dollars aux États-Unis et 349 livres au Royaume-Uni, l'Agon AG273QX arrivera sur le marché le mois prochain. On ignore encore son prix en France, mais il faudra vraisemblablement tabler sur 500 de nos euros.