Xiaomi dévoile son Mi Surface Display, un bel écran incurvé 34" 144 Hz WQHD FreeSync

Xiaomi se lance dans les moniteurs de PC

Xiaomi, bien plus que des smartphones

Source : Anandtech

Xiaomi continue de se diversifier. Le constructeur chinois a présenté ses premiers moniteurs pour PC de bureau . Celui qui nous a tapé dans l'œil est le Mi Surface Display, un appareil orienté haut de gamme.L'écran VA de 34 pouces offre une définition WQHD de 3440 x 1440 pixels et affiche un ratio de 21:9. Il est compatible avec la technologie FreeSync d'AMD, bénéficie d'un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 144 Hz et d'un temps de réponse de 4 ms. La dalle est capable d'afficher 16,7 millions de couleurs et couvre 121 % du gamut sRGB.Certaines informations concernant la connectique, la luminosité et le contraste par exemple, n'ont pas encore été communiquées. Xiaomi n'a pas non plus dévoilé d'où vient la dalle qui équipe ce moniteur, mais certains rapports assurent qu'elle est fournie par Samsung Display. Côté design, on a droit à un écran légèrement incurvé et des bordures fines en haut et sur les côtés. Le pied est réglable pour ajuster la hauteur.Le Xiaomi Mi Surface Display est disponible en Chine depuis ce 21 octobre 2019. Les consommateurs qui l'ont pré-commandé ont pu l'obtenir pour 1999 yuans (environ 250 euros), alors que ceux qui l'achètent maintenant doivent débourser 2499 yuans (environ 315 euros). Aucune fenêtre de sortie n'a été communiquée pour l'Europe, où Xiaomi n'a pas forcément l'ambition de tenter de concurrencer les acteurs historiques de ce marché pour l'instant.La marque continue d'étendre sa gamme de produits. En Europe, on la connaît surtout pour ses mobiles , voire pour ses trottinettes électriques . Mais elle commercialise aussi les populaires bracelets connectés Mi Band , le boîtier Android TV Mi Box, des ordinateurs portables, des chargeurs, caméras, webcams, ampoules connectées ou même des aspirateurs et brosses à dents électriques. En Chine, Xiaomi vend aussi des Smart TV et tout un tas d'objets du quotidien (sac à dos, stylo...) ou liés à la domotique.Ces produits ne sont pas encore tous disponibles en Europe, mais ils débarquent progressivement sur les boutiques officielles. En revanche, ils ont tous un point commun : un excellent rapport qualité-prix.