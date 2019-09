AORUS : un moniteur "tactique" Freesync 2 incurvé de 165 Hz en QHD sur 27"

© AORUS

AORUS passe la seconde

Dalle VA QHD, 27, 165 Hz, FreeSync 2, mais encore ?

À l'instar des précédents modèles de la marque, le CV27Q embarque lui aussi un élégant éclairage RGB personnalisable avec l'application RGB Fusion 2.0 © AORUS

Largement reconnu pour ses GPU , cartes mères et autres laptops , Gigabyte est cependant un acteur relativement jeune en ce qui concerne les écrans gaming.Le fabricant taiwanais tente de convaincre les joueurs avec sa marque AORUS en présentant des produits qui flirtent avec le haut de gamme, à l'instar de son tout premier écran, l' AORUS AD27QD , ou encore le fraîchement débarqué CV27F , deux références qui ont réuni suffisamment de points positifs pour intégrer notre comparatif.Le fabricant entend bien continuer sur sa bonne lancée ici, en présentant ce qu'il annonce comme le «» avec cet AORUS CV27Q.Ce « moniteur tactique » se veut lui aussi comme un condensé de fonctionnalités et de technologies. Arborant une dalle VA 8 bits de 27" pour une définition QHD (2560 x 1440), il se dote aussi d'une courbure de 1 500 R favorisant ainsi l'immersion. Il est également certifié FreeSync 2 et vient de recevoir une validation de la part de NVIDIA pour être intégré à sa liste des écrans « G-Sync compatible ». Selon les chiffres mis en avant par le fabricant, cette dalle sera capable de couvrir 90 % de la colorimétrie DCI-P3.L'écran affiche également une compatibilité avec le HDR et une luminosité maximale de 400 nits, le support de cette technologie est peut-être un réel argument marketing pour cet écran mais nous avons rarement été bluffé par une dalle affichant une certification DisplayHDR400.L'AORUS CV27Q affiche un taux de contraste (statique) de 3000:1 ; côté réactivité, AORUS nous annonce un temps de réponse de 1 ms MPRT, ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz.Pour terminer, cet écran obtient sûrement le sobriquet « tactique » grâce à son OSD des plus complets et son grand lot de fonctionnalités. On retrouve par exemple l'Active Noise Cancelling (ANC) 2.0 avec un SNR de 120 dB et un support des casques sur une impédance allant jusqu'à 600 ohms, ou encore un mode « Game Assist » et un « AIM Stabilizer ».Enfin, doté d'un éclairage latéral, cet écran embarque la technologie Black Stabilizer 2.0 analysant l'image sur 1 296 zones afin d'en ajuster la luminosité. Concernant les connectiques, nous avons ici le droit à un DisplayPort 1.4, deux HDMI 2.0, un hub USB 3.0 comprenant trois ports, ainsi qu'une entrée et une sortie audio 3.5 mm pour casque et micro.L'AORUS CV27Q devrait être disponible très prochainement et sera facturé 460 $.