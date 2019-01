Gemini : l'écran portable 15.6'' qui explose son Kickstarter

Le Gemini, un écran portatif proposé à partir de 299 dollars en retail

Si le dispositif rencontresur Kickstarter, ce n'est toutefois pas par hasard. Décliné en deux modèles (Full HD et Ultra HD), learrive en concurrence frontale d'écrans portables comme le HP EliteDisplay S14 ou le AOC l1601FWUX, mais avec un trépied intégré (très semblable à ce que Microsoft propose sur ses Surface Pro), une batterie et une dalle tactile multipoints pour le modèle 1080p (uniquement). Des agréments que la concurrence omet bien souvent de proposer sur ses propres écrans portables.Question prix, il faudra ici tabler sur un investissement depour s'équiper de la mouture Full HD de l'appareil lorsque cette dernière arrivera sur le marché, tandis que sa variante Ultra HD se monnayera à partir de. Dans les deux cas, les tarifs seront bien moindres pour ceux qui soutiennent le projet dès à présent sur Kickstarter.Pour ces sommes, les deux versions du Gemini profitent d'une batterie de 5 000 mAh (pour une autonomie estimée à un maximum de 5 heures par le constructeur), de deux haut-parleurs intégrés et d'une dalle LCD TFT de(60 Hz) capable d'une luminance maximale de 300 cd/m². L'ensemble se loge dans une enveloppe depour le modèle Full HD etpour la variante UHD, et ce, pour un poids commun d'à peine 1 kilo.Les deux déclinaisons du Gemini varient toutefois sur le plan des gamuts de couleurs et de la connectique. En 1080p, la couverture ne dépasse pas les 72 % du standard NTSC, tandis qu'en 4K on hérite d'une prise en charge à 100 % du spectre Adobe RGB.Côté, le Gemini Full HD embarque un port USB Type-C, deux ports micro-USB, deux sorties Mini HDMI, tandis que la version Ultra HD se pare de deux ports USB 2.0, un port USB type-C, une sortie Mini-DisplayPort ainsi qu'une entrée HDMI pleine taille.