Philips lance Evnia, une nouvelle gamme de moniteurs (et d’accessoires) de jeu

Par la suite, la gamme Evnia accueillera le 42M2N8900 (un moniteur OLED), le 34M2C8600 (un moniteur QD-OLED à dalle incurvée), ainsi que le 27M2C5500W (un moniteur de 27 pouces équipé d’une dalle VA incurvée). Ces moniteurs seront suivis par une série de périphériques : deux claviers (SPK8508 et SPK8708), deux souris (SPK9508 et SPK9708), deux casques (TAG5208 et TAG7208) et un tapis de souris (SPL7508).