NZXT collabore avec Bethesda et sort un nouveau boîtier PC inspiré de Fallout

Un boîtier classique... au look détonnant

NZXT vend aussi de quoi customiser une carte mère maison

Voilà une attention qui devrait plaire aux fans depropose dès à présent son, un boîtier moyen tour (210 X 460 x 428 mm pour 6,8 kg) compatible ATX, Micro-ATX et Mini-ITX, reprenant le code couleur bleu et jaune cher à la saga. En façade,, répliqué sur le flanc gauche du boîtier. Sur la plaque droite, l'effigie souriante du traditionnel Vault-Boy, personnage emblématique de la licence.Pour le reste, rien de surprenant. Le H500 de NZXT reprend un form-factor et une disposition interne des plus classiques. Dissimulée dans un compartiment dédié, l'alimentation ne sera pas visible une fois le montage terminé. À la place, on préfère: la carte mère, le GPU et éventuellement un watercooling agrémenté de LEDs RGB, que l'on pourra admirer à travers une plaque de verre trempée.Derrière l'emplacement de la carte mère, on retrouve un espace dévolu au stockage, avec. De la place est par ailleurs laissée pour le cable management.En matière de, il est possible d'installer deux ventilateurs de 120 mm ou un ventilateur de 140 mm en façade, un autre de 120 ou 140 mm sur le dessus ainsi qu'un moulin de 120 mm à l'arrière. La marque précise que deux ventilateurs de 120 mm (modèle AER F120/50,42 de CFM pour 28 dBA) sont fournis avec le H500.Afin d'assortir l'apparence de la carte mère à celle du boîtier, NZXT vendra à compter du mois de mai, la N7 Z390 (Chipset Intel uniquement), qu'il sera possible de garnir de plaques elles aussi aux couleurs de la franchise post-apocalyptique. Elles seront proposées àet se déclineront en deux versions (l'une Vault-Tech, l'autre Nuka Cola arborant plutôt des tons rouges). Seulementseront toutefois disponibles.Le H500 Vault-Boy est pour sa part disponible dès à présent à, mais uniquement en quantité limitée (1 000 unités). Les acheteurs du H500 Vault-Boy recevront un support pour leur casque en guise de bonus, explique Windows Central