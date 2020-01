Adieu les connecteurs ATX 24-pin ? FSP prépare son FSP500-30AKB, la première alimentation 12 V en 10-pin

Une nouveauté pour l'instant destinée seulement aux OEMs

Lire aussi :

NZXT lance ses nouvelles alimentations et un contrôleur RGB



La FSP500-30AKB est visible complètement à gauche / © TechPowerUp

Le format ATX12VO, la promesse d'une réduction des coûts

Repérée par TechPowerUp et CustomPC sur le stand de FSP au CES, la FSP500-30AKB du constructeur a de quoi faire hausser un sourcil. Si cette dernière a de prime abord tout de l'alimentation grisâtre banale utilisée en masse par les OEMs, elle est en réalité la première alimentation ATX12VO à s'exhiber en public. Ce nouveau standard (Advanced Technology eXtended 12-Volt Only), poussé en avant par Intel, vise à démocratiser le 12 V tout en troquant le traditionnel connecteur ATX 24-pin par un connecteur 10-pin.Comme le précise Custom PC, ce nouveau format (attendu dès cette année) pourrait bien représenter le plus gros changement en termes d'alimentation PC depuis 1995. Il n'en reste pas moins réservé, pour l'instant, aux fabricants d'équipement d'origine (ou OEM, Original Equipment Manufacturer).L'idée d'Intel est ici de mettre de côté les lignes 3,3 V et 5 V pour ne plus alimenter la carte mère, la carte graphique, le stockage et les autres périphériques qu'en 12V. Toujours selon Custom PC, le connecteur EPS (situé sur la carte mère, juste à côté du processeur) sera lui-même optionnel. Intel souhaite en effet rendre la carte mère centrale dans le traitement et la distribution des tensions. Dans cet élan, même les lignes 5 VSB (standby), qui permettent aux périphériques USB de rester alimentés en permanence, seront gérées par le 12 VSB.Dans les faits, la carte mère se chargera de toutes les conversions de voltage depuis sa source en 12 V vers les voltages moindres. Ce nouveau système implique toutefois des cartes mères spéciales qui arboreront certaines spécificités. L'alimentation de disques durs (en 5 V) nécessitera par exemple des connecteurs d'alimentation SATA intégrés à proximité des ports SATA dédiés aux données.Si le standard ATX12VO se destine pour l'heure uniquement aux OEMs, c'est parce qu'il nécessite la compatibilité de bout en bout de multiples composants. Une contrainte dont seuls les assembleurs de PC sont pour l'instant en mesure de tirer parti à un niveau industriel. Comme nous l'avons dit, cette nouveauté devrait permettre de déléguer à la carte mère la conversion des voltages. Un processus jusqu'à présent géré uniquement par l'alimentation. Pour le grand public, la chose ne présente pour l'instant qu'un intérêt limité, mais pour les OEMs, elle promet une réduction des coûts non négligeable.