Nissan envisagerait sérieusement de se lancer dans les sièges pour joueurs

Bientôt un siège gaming Nissan GT-R Nismo ?

Source : Engadget

Déjà très présent sur le marché du jeu vidéo, notamment dans la saga Gran Turismo pour ne citer qu'elle, le constructeur japonais envisage désormais la création de périphériques de jeu, avec une gamme de sièges spécifiques.Pour cela, Nissan s'est associé à FaZe Clan et OpTic Gaming, et pourrait mettre au point un total de trois chaises gaming, en référence à ses bolides emblématiques : la GT-R Nismo, l'Armada et enfin un modèle inspiré de la Leaf Nissan a publié la nouvelle via Twitter, invitant ses fans à se prononcer sur les modèles proposés. Évidemment, c'est la chaise inspirée de la Nissan GT-R Nismo qui remporte (de loin) la guerre des likes. Reste à savoir maintenant si Nissan va réellement mettre au point ses sièges gaming ou non.