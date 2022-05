Turtle Beach dévoile une oreillette-micro gamer pour smartphone et ordinateur

La promesse de la Recon Air est claire : vous assurer la meilleure expérience possible, quel que soit l’usage que vous espérez en faire. Cette oreillette-micro avec commandes intégrées a donc autant été pensée pour les joueuses et les joueurs que pour celles et ceux qui désirent bénéficier d’une expérience optimale en matière de chat audio et vidéo.