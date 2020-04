Teufel annonce la version 2020 de son casque gaming haut de gamme Cage

© Teufel

Du bon vieux rustique

Tout pour le son ?

À l'image de la marque Astro Gaming et des déclinaisons annuelles (ou presque) des A50, Teufel met à jour son modèle avec une version 2020.Pas aussi impressionnant technologiquement que les meilleures références sans-fil ou que le très atypique Mobius de Audeze, le Teufel Cage est le genre de casque faisant le pari d'une approche traditionnelle.Aussi, il ne présente rien d'ultra clinquant ou sortant de la norme. Son design assez sobre est marqué par des coques et des coussinets circum légèrement octogonaux, des doubles charnières en aluminium façon cage, et la petite touche de rouge caractéristique de la marque, dissimulant une petite LED à l'intensité réglable. L'ensemble pèse 340 grammes, un chiffre finalement assez classique pour un casque gaming.Pas de sans-fil ici, le Cage reste bloqué sur une antique prise micro-USB et une entrée jack. D'un côté la prise jack apporte une universalité des branchements (encore que cette prise jack ne se retrouve plus partout), de l'autre la connexion en micro-USB permet au casque d'utiliser la carte son intégrée et de bénéficier de toutes ses options sonores.Ce mode est compatible PC et PS4. On relève toutefois un bémol avec la PS4, puisque l'option 7.1 n'y est pas fonctionnelle, de même que le réglage sonore via la petite molette du casque (point très étrange). Pour un fonctionnement sur Xbox ou Switch par exemple, la prise jack est obligatoire.Cette limitation à la plateforme PC vient en grande partie de son logiciel Teufel Audio Center, permettant un très grand nombre de réglages et d'options sonores, mais uniquement disponible sous Windows.Il est ainsi possible, sur cette interface, de régler l'intensité du micro, de la LED du logo, d'accéder à l'égaliseur personnalisable, de choisir une émulation surround jusqu'en 7.1, ou encore d'assigner une fonction à une petit touche présente sur la tranche gauche. Rien de révolutionnaire, certes mais une application qui sait se rendre utile tout de même.Pour les hauts-parleurs, Teufel conserve un classique 40 mm avec membrane en mylar, bien suffisant lorsqu'une marque sait s'en servir. Une partie de la communication de la marque reposant sur ce savoir-faire audio, on l'attend au tournant sur ce point.Cette mise à jour du Teufel Cage permet en outre la refonte totale de la partie micro, avec l'utilisation, en plus d'un nouveau micro principal (amovible), d'un microphone secondaire permettant d'analyser le bruit ambiant pour mieux isoler la voix. Une idée plutôt intelligente, et encore pas si répandue que cela dans l'univers gaming.Notons enfin qu'il est tout à fait possible de brancher la prise jack et la prise USB en simultanée afin de recevoir les deux flux : élément étrange, mais pas inutile en pratique.Vendu à 170 euros, le Teufel Cage version 2020 se présente dans une gamme de prix particulièrement concurrentielle.